СБУ обезвредила ДРГ, готовившую убийства командиров Сил спецопераций

Задержание. Фото: СБУ

Контрразведка Службы безопасности нейтрализовала диверсионно-разведывательную группу ФСБ, которая готовила убийства командиров Сил специальных операций ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Установлено, что диверсанты разведывали пункты дислокации и перемещения украинских войск на территории столицы и приграничных районах Сумской области. Одной из их главных задач был сбор персональных данных и мест нахождения командиров боевых подразделений Сил специальных операций ВСУ.



«Полученную информацию агрессор планировал использовать для подготовки к физической ликвидации украинских защитников и уничтожению их вооружения и военной техники. По данным следствия, группа была сформирована кадровым сотрудником ФСБ для проведения разведывательно-подрывной деятельности против Украины», — отметили в СБУ.



Там уточнили, что в состав группы вошел житель приграничного района Сумщины, завербованный российской спецслужбой после начала полномасштабного вторжения.



«Сотрудники СБУ своевременно уличили злоумышленников, задокументировали их преступные действия и задержали диверсантов, когда они забирали оружие из заранее обустроенного тайника в Сумской области», — сообщили в ведомстве.



Отмечается, что во время осмотра тайника правоохранители обнаружили:

две противотанковые мины ТМ-62М со взрывателями;

две боевые гранаты РГО с запалами;

автомат Калашникова со снаряженным магазином.

Это оружие ДРГ планировала использовать для совершения диверсий на территории региона.



«Также в ходе обысков по местам жительства злоумышленников обнаружены компьютерная техника и мобильные телефоны с доказательствами конспиративной переписки с представителем ФСБ. Следователи Службы безопасности сообщили задержанным о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины», — подытожили в СБУ.