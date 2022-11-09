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СБУ обезвредила ДРГ, готовившую убийства командиров Сил спецопераций

09 ноября 2022, 11:14

СБУ обезвредила ДРГ, готовившую убийства командиров Сил спецопераций

Задержание. Фото: СБУ Задержание. Фото: СБУ

Контрразведка Службы безопасности нейтрализовала диверсионно-разведывательную группу ФСБ, которая готовила убийства командиров Сил специальных операций ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Установлено, что диверсанты разведывали пункты дислокации и перемещения украинских войск на территории столицы и приграничных районах Сумской области. Одной из их главных задач был сбор персональных данных и мест нахождения командиров боевых подразделений Сил специальных операций ВСУ.

«Полученную информацию агрессор планировал использовать для подготовки к физической ликвидации украинских защитников и уничтожению их вооружения и военной техники. По данным следствия, группа была сформирована кадровым сотрудником ФСБ для проведения разведывательно-подрывной деятельности против Украины», — отметили в СБУ.

Там уточнили, что в состав группы вошел житель приграничного района Сумщины, завербованный российской спецслужбой после начала полномасштабного вторжения.

«Сотрудники СБУ своевременно уличили злоумышленников, задокументировали их преступные действия и задержали диверсантов, когда они забирали оружие из заранее обустроенного тайника в Сумской области», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что во время осмотра тайника правоохранители обнаружили:

  • две противотанковые мины ТМ-62М со взрывателями;
  • две боевые гранаты РГО с запалами;
  • автомат Калашникова со снаряженным магазином.

Это оружие ДРГ планировала использовать для совершения диверсий на территории региона.

«Также в ходе обысков по местам жительства злоумышленников обнаружены компьютерная техника и мобильные телефоны с доказательствами конспиративной переписки с представителем ФСБ. Следователи Службы безопасности сообщили задержанным о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины», — подытожили в СБУ.

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