Российские войска за сутки уничтожили 50 гражданских объектов Донецкой области

Правоохранители задокументировали 22 факта нарушения законов и обычаев войны войск РФ на Донбассе за минувшие сутки. Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции Донецкой области, отметив, что есть погибшие и раненые гражданские жители, среди пострадавших – ребенок в Краматорске.



За сутки российские войска обстреляли 13 населенных пунктов. Оккупанты атаковали города Авдеевка, Бахмут, Краматорск, Часов Яр, Курахово, Красногоровка, пгт Большая Новоселка, селах Бердичи, Веселое, Карловка, Дружба, Красногоровка, Пречистовка.

Армия РФ атаковала регион авиацией, РСЗО «Град» и ТОС-1А «Солнцепек», ЗРК «С-300», артиллерией, минометами.

Уничтожены и повреждены российскими войсками 50 гражданских объектов Донецкой области – 32 жилых дома, детский сад, школа, трансформатор, цеха коксохимического завода, помещения автобазы, торговые павильоны, автомобили.

Авдеевку армия РФ 10 раз атаковала из «Градов», «Солнцепеков» и артиллерии. Повреждены 5 частных домов и объекты инфраструктуры, есть убитые и раненые.

«Авиаудар ракетой Р-77 русские войска нанесли по Краматорску. Травмирован ребенок 2014 года рождения. Зафиксирован ракетный удар с ЗРК «С-300» по Курахово. Вражеские снаряды попали в частные дома и критическую инфраструктуру. По предварительным данным, люди не пострадали», - рассказали полицейские.

Из реактивной артиллерии русские военные обстреляли Часов Яр, убили и ранили гражданских. Разрушены 7 частных домов и объекты инфраструктуры.

В результате артиллерийских обстрелов травмировались мирные жители в городах Красногоровка, Бахмут, селах Дружба, Пречистовка.

Полиция задокументировала военные преступления войск РФ и совместно с СБУ открыла уголовные производства по статье 438 («Нарушение законов и обычаев войны») УК Украины.

Также сообщается, что с помощью полиции были эвакуированы из Донецкой области ещё 177 человек, с начала обязательной эвакуации более 28 600 человек, в том числе 4441 – дети, 1796 – люди с инвалидностью.

Ранее глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что на подконтрольной украинским властям части области за минувшие сутки в результате обстрелов со стороны российских сил погибли три мирных жителя.