Большинство запущенных по Украине иранских дронов было сбито ВСУ

Армия РФ выпустила более 400 иранских дронов по территории Украины, большинство из них было сбито украинскими военными. Об этом сообщил в эфире телемарафона спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

«Более четырехсот БПЛА уже нанесли удары по Украине, большинство - уничтожено силами обороны», - сказал он, отметив, что ПВО с каждой атакой сбивает их все больше.

Юрий Игнат рассказал, что на использование иранских дронов влияет их наличие, подготовка и транспортировка, а также погодные условия. С этим военный связал тот факт, что применение иранского оружия против Украины оккупантами несколько снизилось в последнее время.

Ранее в Воздушных силах ВСУ сообщили, что после полуночи армия РФ атаковала Украину с временно оккупированной территории Запорожской области ударными БПЛА «Shahed-136». Пять дронов-камикадзе были уничтожены противовоздушной обороной воздушного командования «Восток».

Ранее в Десантно-штурмовых войсках ВС Украины сообщили об уничтожении в Донецкой области БПЛА «Орлан-10» российских войск.