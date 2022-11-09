Пятеро боевиков, участвовавших в захвате Мариуполя и Северодонецка, приговорены к реальным срокам – СБУ

Пятеро боевиков группировок «ЛНР» и «ДНР», которые принимали участие в оккупации города Мариуполь Донецкой области и Северодонецка Луганской области, решением суда приговорены к лишению свободы. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.



«К реальным срокам заключения приговорены пятеро участников террористических организаций "Л/ДНР". Четверо из них получили по 13 лет за решеткой, а один – 10», - говорится в сообщении.



По данным правоохранителей, четверо боевиков, которые захватывали Северодонецк в составе 4-й отдельной мотострелковой бригады «ЛНР», были взяты в плен украинскими военными во время боевых действий вблизи Белогоровки в Луганской области. По решению суда они приговорены к 13 годам лишения свободы.



Еще один боевик, сообщают в СБУ, приговорен к 10 годам лишения свободы.



«Он находился в составе так называемого "105-го стрелкового полка ДНР" 1-го армейского корпуса РФ. В рядах оккупационной группировки он захватывал Мариуполь и другие населенные пункты Приазовья», - уточняется в сообщении.



В СБУ информируют, что в июле 2022 года подразделение, в котором воевал боевик, было передислоцировано в район Марьинки Донецкой области, где захватчики обустроили боевые позиции с использованием бронетехники, украинские военные подбили вражескую БМП, на которой передвигался злоумышленник, и задержали его.