Шесть громад на Донбассе останутся без света 10 ноября

В четверг, 10 ноября, ориентировочно с 10:30 до 16:30 жители Славянской, Краматорской, Дружковской, Константиновской, Торецкой, Николаевской громад останутся без электроэнергии. Об этом сообщается на сайте компании «‎ДТЭК Донецкие Электросети»‎ 9 ноября.



Причина отключения – проведение ремонтных работ на транзитном оборудовании НЭК «Укрэнерго», питающего север Донецкой области.



На сайте «‎ДТЭК Донецкие Электросети»‎ также призывают сообщать об отсутствии света жителей населенных пунктов, которых нет в списке громад, попадающих под отключение. Обращения можно оставлять на сайте компании, на странице в Facebook, через колл-центр и чат-боты в мессенджерах.

С ночи 3 ноября в Донецкой области введены экстренные отключения света.



С 4 ноября по распоряжению НЭК «Укрэнерго» в Донецкой области проходят стабилизационные отключения света.



С 5 утра 8 ноября по распоряжению НЭК «Укрэнерго» в Донецкой области проходили стабилизационные отключения света.