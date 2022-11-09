Шесть громад на Донбассе останутся без света 10 ноября

В четверг, 10 ноября, ориентировочно с 10:30 до 16:30 жители Славянской, Краматорской, Дружковской, Константиновской, Торецкой, Николаевской громад останутся без электроэнергии. Об этом сообщается на сайте компании «ДТЭК Донецкие Электросети» 9 ноября.
Причина отключения – проведение ремонтных работ на транзитном оборудовании НЭК «Укрэнерго», питающего север Донецкой области.
На сайте «ДТЭК Донецкие Электросети» также призывают сообщать об отсутствии света жителей населенных пунктов, которых нет в списке громад, попадающих под отключение. Обращения можно оставлять на сайте компании, на странице в Facebook, через колл-центр и чат-боты в мессенджерах.
С ночи 3 ноября в Донецкой области введены экстренные отключения света.
С 4 ноября по распоряжению НЭК «Укрэнерго» в Донецкой области проходят стабилизационные отключения света.
С 5 утра 8 ноября по распоряжению НЭК «Укрэнерго» в Донецкой области проходили стабилизационные отключения света.