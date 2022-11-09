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Жены россиян, воюющих в Украине, приехали за своими мужьями в Луганскую область

09 ноября 2022, 21:55

Жены россиян, воюющих в Украине, приехали за своими мужьями в Луганскую область

Жены мобилизованных россиян, воюющих на стороне РФ в Украине, приехали в Луганскую область, чтобы вернуть мужчин с войны. Об этом сообщает телеканал «‎Дождь»‎.

Женщины приехали сперва в село Валуйки, а затем собираются ехать в Старобельск (Луганская область). Находясь в селе Валуйки, они добились обещания от командования, чтобы их мобилизованных мужей привезли сюда — этого не произошло. В обращении, записанном вечером 9 ноября, женщины рассказывают, что их мужьям пообещали завтра выдать автоматы и отправить дальше.

Как рассказала беременная жена мобилизованного Светлана Горбатенко, ее супруга мобилизовали в начале октября, а после двухнедельного ожидания на полигоне в Белгородской области его отправили под Луганск. Из Сватово мужчину перебросили в Краснореченское. После этого мобилизованные решили идти подальше от линии фронта. Спустя двое суток мобилизованных обнаружило командование другого подразделения и отправило в Старобельск, в военную комендатуру, где сейчас находятся 60 человек.

Еще одна жена мобилизованного рассказала со слов мужа, что тех, кто отступил, командование помечало краской и избивало. Женщина уточнила, что из первой роты, отправленной вперед, вернулись только семь человек.

«‎Ротный нарисовал им кресты зеленой краской, связал им руки и начал их бить», — сказала женщина, добавив, что потом он забрал этих семерых человек, больше их никто не видел.

Женщины, их собралось 20-30, намерены ехать в Старобельск, чтобы встретиться с мужьями, несмотря на плохую погоду и холод.

В селе Завитне Бажання на границе Запорожской и Донецкой областей, оккупанты создали лагерь для мобилизованных россиян, которые отказываются воевать.

Группировка «ДНР» мобилизовала 3500 студентов, сейчас в живых из них осталось около 2700 человек. Об этом сообщили родители мобилизованных студентов, озвучив ответ на их запрос «министерства образования ДНР». Видео с обращением родителей к президенту РФ Владимиру Путину вернуть их детей с фронта опубликовано в соцсетях.

Незаконная мобилизация на подконтрольных группировкам «ДНР» и «ЛНР» территориях продолжается. Вместе с тем растут волнения среди мобилизованных и их семей.

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