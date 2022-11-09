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Главные события в оккупации 9 ноября

09 ноября 2022, 23:50

Главные события в оккупации 9 ноября

Ситуация в Херсонской области

Министр обороны РФ Сергей Шойгу приказал вывести войска из Херсона на левый берег Днепра. Генерал Сергей Суровикин в свою очередь заявил, что захваченный россиянами Херсон и прилегающие населенные пункты не могут полноценно снабжаться и функционировать из-за обстрелов, а также из-за якобы запрещенных методов ведения боевых действия со стороны ВСУ. Поэтому называемая администрация области приняла решение об эвакуации людей с правобережной части Днепра в оккупированный Крым. Более 115 тысяч человек покинули данный район, утверждает Суровикин.

Местное издание «Мост» сообщает, что в результате подрывов разрушены как минимум три моста в оккупированной части Херсонской области.Точно известно, что взорваны Дарьевский, Тягинский и Нововасильевский мосты в тылу российских войск.

Замглавы оккупационной «администрации» Херсонской области Кирилл Стремоусов погиб в ДТП.Он якобы не справился с управлением, пытаясь избежать столкновения с грузовиком, совершавшим опасный маневр. Глава оккупационной «администрации» Владимир Сальдо ранее был госпитализирован – у него диагностировали отравление.

Общество

В так называемом «министерства строительства и ЖКХ» заявили, что в Мариуполе более 624 многоквартирных дома, разрушенных боями, не подлежат восстановлению. Утверждается, что в частном секторе повреждено почти 80% домов.

В оккупированном Донецке по-прежнему не решена проблема с водоснабжением. Питьевую воду людям привозят и раздают, разливая в бутылки и иные емкости. Один из таких центров раздачи — во Дворце спорта «Дружба». Какой сегодня была очередь за водой, показали в местном паблике в Telegram.

Глава оккупационной администрации Ясиноватой анонсировал веерные отключения электроэнергии для снижения нагрузки на сеть. По его словам, электрические сети работают на предельно максимальном уровне.

Жены мобилизованных россиян, воюющих на стороне РФ в Украине, приехали в Луганскую область, чтобы вернуть мужчин с войны.

Коллаборанты отправляют SMS людям, покинувшим захваченный войсками РФ город Сватово Луганской области, с требованием вернуться на рабочие места.

Боевые действия

«Депутат совета ДНР» Михаил Жуков погиб во время боевых действий под Угледаром. Жуков с 2014 года принимал участие в боях против украинской армии. В частности, он воевал под Шахтерском, в Донецком аэропорту и Дебальцево.

В группировке«ДНР» заявили, что в результате обстрела оккупированного Донецка произошло прямое попадание в жилой дом по улице Артема, ранены два человека.

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