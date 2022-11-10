Оккупанты обстреляли инфраструктурный объект в Волчанске

Российская армия ударила по инфраструктурному объекту в Волчанске Харьковской области. Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Олег Синегубов.

Он рассказал, что помимо Волчанска оккупанты обстреляли Купянск, пгт Двуречная и другие населенные пункты Купянского, Чугуевского и Харьковского районов. В Купянске в результате обстрела произошел пожар в здании магазина. С ранением госпитализирован 36-летний житель города.

«На освобожденных территориях области продолжается разминирование. За сутки пиротехники ГСЧС обезвредили 238 взрывоопасных предметов», - написал Синегубов.

Ранее глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил, что ночью российские войска атаковали три общины Днепропетровской области - Марганецкую, Красногригоревскую и Никопольскую из реактивных систем залпового огня и тяжелой артиллерии.