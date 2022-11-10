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В Украине планирую освободить Мариуполь в 2023 году и восстановить до 2040-го

Обновлено
10 ноября 2022, 13:20

В Украине планирую освободить Мариуполь в 2023 году и восстановить до 2040-го

В Украине планируют восстановить Мариуполь до 2040 года. Об этом сообщил мэр города Вадим Бойченко на презентации «Стратегии возрождения Мариуполя».

Во время презентации Бойченко показал хронологию, согласно которой Мариуполь планируют деооккупировать в 2023 году.

По его словам, возрождение Мариуполя после деоккупации будет происходить поэтапно. В первую очередь, при поддержке USAID будет написан визуальный план будущего города — его обсудят с мариупольцами через центры поддержки «ЯМариуполь». На сегодня открыты 16 таких центров. План власти намерены создать до февраля 2023 года.

Очередной этап — формирование Стратегии быстрого восстановления критической инфраструктуры. Проводится оценка уровня повреждений и потребностей для восстановления критической инфраструктуры жизнеобеспечения города (электро-, водо- и газоснабжения). Формируется фундамент работы критически важной инфраструктуры: необходимый объем техники, специалистов и т.п. Этот этап в партнерстве с USAID также рассчитан до февраля 2023 года.

Далее будет проводиться общая оценка всех повреждений и ущерба, нанесенного городу. На их основе сформируют итоговую стратегию возрождения Мариуполя. Этап рассчитан до марта 2023 года, партнеры — Всемирный банк, Европейский банк реконструкции и развития.

Также планируется формирование Стратегии возрождения Мариуполя «Mariupol Reborn»: написание архитектурного плана города, НR-плана, экономического плана и финансовой модели. Всемирный банк создаст фонд возрождения Мариуполя. На этом же этапе предусмотрена финализация документов для начала реализации Стратегии. Власти рассчитывают на период до марта 2024 года. Партнером станет, помимо Всемирного банка и ЕБРР, — украинский бизнес.

После этого стартует реализация «Mariupol Reborn»: начнется воплощение стратегического плана экономического перерождения Мариуполя, разработанного в тесном содействии с международными экспертами и финансовыми институциями. В основу работы ляжет актуализированная Стратегия развития — 2030, принятая незадолго до начала полномасштабной войны. Стадия реализации, как ожидается, займет от 5 до 15 лет, до марта 2040 года, при содействии государства, МФО и бизнеса.

Ранее сообщалось, что российская армия в Мариуполе уничтожила 1368 многоэтажек, их уже не восстановить.

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