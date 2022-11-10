В столь непростое время, огромное количество людей хотят себя обезопасить, приобретая различные средства самозащиты. В топ подобных предметов входят газовые, перцовые баллончики, электрошокеры. Последние считаются самыми надёжными, из-за отсутствия необходимости выходить на открытую площадь. В отличие от газовых баллончиков, электрошокеры можно смело использовать внутри помещений.

Разновидности электрошокеров

Выбор устройства зависит от сферы его использования. Перед тем как купить электрошокер необходимо проанализировать его размер, разряд и инструкцию по применению.



Классификация и принципы работы электрошокеров:

Полицейские, стражи правопорядка, используют стреляющие электрошокеры, основное преимущество которых в приличном радиусе действия. Благодаря этому, электрошокер может использоваться правоохранительными органами на расстоянии.

Женщины обычно отдают предпочтение небольшим моделям анатомической формы. Основная их особенность в простоте использования и небольших размерах. Это комфортное устройство для небольшой женской руки.

Карманные устройства с фонариками. Это хороший вариант для использования в тёмных переулках, по пути возвращения с работы домой. Это может усыпить бдительность злоумышленника, создать иллюзию, что у вас в руках находится стандартный фонарик. С обратной стороны находится электрошокер.

Основные преимущества использования электрошокеров

Прибор можно использовать внутри помещения, в лифте, максимально приблизившись к противнику. Это безопасное устройство, которое не может привести к смерти нападающего. Поэтому жертве удаётся себя обезопасить. Устройство позволяет выиграть время, убежать, пока нападающий корчится на земле от спазмов.



В основе работы электрошокера от компании one-click.com.ua, лежит использование электрического разряда небольшой силы, которой достаточно для того, чтобы на короткий период времени парализовать злоумышленника и создать серьёзные болезненные ощущения. Нескольких минут будет достаточно, чтобы жертва смогла скрыться.



Основной недостаток — необходимость подпустить злоумышленника к себе на близкое расстояние, чтобы суметь воспользоваться электрошокером. Поэтому возможно придётся подобраться прямо в притык к нападающему. Основная задача, чтобы злоумышленник вас не заметил. Ещё один недостаток — плохая работа в зимнее время, из-за низкой способности пробивать зимнюю одежду. Зимой, при ударе злоумышленника в области куртки, силы тока может не хватить, чтобы нападающий упал. Желательно использовать электрошокер на открытых участках тела. Выбирая электрошокер, ориентируются на его мощность, размеры и назначение. Для небольших женских сумочек предназначены компактные устройства, которые удаётся легко спрятать.