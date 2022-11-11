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Ночью войска РФ обстреляли три общины Днепропетровской области

11 ноября 2022, 08:48

Ночью войска РФ обстреляли три общины Днепропетровской области

Российские оккупанты ночью обстреливали Никопольский район Днепропетровской области. Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

Войска РФ атаковали Марганецкую, Никопольскую и Мировскую общины.

«Туда прилетели более 50 снарядов из российских «Градов» и тяжелой артиллерии», - написал Резниченко.

Глава Днепропетровской ОВА отметил, что обошлось без пострадавших, но был оврежден колледж и жилье. Детали атак уточняются.

Ранее глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что российские войска ночью нанесли ракетный удар по Николаеву. По его словам, оккупанты ударили по жилой пятиэтажке. В результате погибли два человека, еще два — ранены.

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