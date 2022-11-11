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В минобороны РФ прокомментировали переброску армии РФ на левый берег Днепра

11 ноября 2022, 14:05

В минобороны РФ прокомментировали переброску армии РФ на левый берег Днепра

В минобороны РФ заявили, что сегодня, 11 ноября, они в 5 часов утра завершили переброску российских войск на левый берег Днепра в Херсонской области. Об этом со ссылкой на заявление министерства сообщает российское СМИ «Риа новости».

Утверждается, что «ни одной единицы военной техники и вооружения на правом берегу не оставлено, все российские военнослужащие переправились на левый берег, потерь личного состава, вооружения, военной техники и материальных средств российской группировки не допущено».

Минобороны РФ добавило, что переправившиеся российские силы «заняли заранее подготовленные в инженерном отношении оборонительные рубежи и позиции».

Также российские оккупанты рассказали, что ВСУ ночью нанесли по переправам 5 ударов реактивными снарядами HIMARS, по данным минобороны РФ, российская ПВО сбила 28 снарядов.

Ранее мы сообщали, что ВСУ уже в городе Херсон. В центре собираются жители города с украинскими флагами и символикой.

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