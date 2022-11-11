В Донецкой области восстановили электроэнергию в четырех населенных пунктах

За прошедшие сутки ремонтные бригады возобновили электроснабжение для жителей 4 населенных пунктов. Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК Донецкие электросети.



«За вчера специалисты ДТЭК Донецкие электросети смогли полностью или частично вернуть свет в дома жителей 4 населенных пунктов Донецкой области. Это позволило возобновить электроснабжение для 1289 домохозяйств», - говорится в сообщении.



Все еще без света — 99 населенных пунктов, где специалисты энергокомпании не имеют доступа к проведению работ.



Энергетики ожидают разрешение на проведение работ от Вооруженных сил Украины.



В компании также напомнили, что сегодня с 14:00 по распоряжению НЭК «Укрэнерго» происходят стабилизационные отключения электроснабжения по всей территории области.