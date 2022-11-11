Рогозин возглавил группу военных советников «Л-ДНР» под названием «Царские волки»

Бывший гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин возглавил группу военных советников под названием «Царские волки», оказывающую подразделениям группировок «Л-ДНР». Об этом сообщает «РИА Новости».



Он утверждает, что группа работает в качестве «добровольческого» подразделения.В конце октября Рогозин подтвердил, что находится в зоне боевых действий в Запорожской области. Он взял себе позывной «Космос».



Сегодня в своем Telegram-канале Рогозин опубликовал фотографию с комбатом батальона «Сомали». На бронежилете Рогозина на фото указан новый позывной — «Сармат».