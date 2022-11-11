Кадровые перестановки: «ДНР» поменяла «министров» и «зампредов»

На подконтрольной группировке «ДНР» территории провели кадровые перестановки в составе так называемого «правительства». «Указы» о назначениях подписал глава группировки Денис Пушилин, передает сепаратистский сайт «ДАН».
Назначены:
- Евгений Солнцев — «первым заместителем председателя», ранее он был «зампредом»;
- Рустам Мингазов — «первым заместителем председателя», ранее был «советником председателя»;
- Владимир Ежиков — «заместителем председателя», ранее «исполнял обязанности зампреда»;
- Татьяна Переверзева — «заместителем председателя», ранее «исполняла обязанности зампреда»;
- Денис Цуканов — «заместителем председателя — руководителем аппарата правительства»;
- Андрей Чертков — «заместителем председателя — министром угля и энергетики»;
- Владимир Рущак — «заместителем председателя — министром промышленности и торговли»;
- Артем Крамаренко — «заместителем председателя — министром агропромышленной политики и продовольствия».
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