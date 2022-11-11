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Главные события в оккупации 11 ноября

11 ноября 2022, 23:26

Главные события в оккупации 11 ноября

Деоккупация

Вооруженные силы Украины сегодня освободили Херсон. В центре собрались жители города с украинскими флагами и символикой.

Однако пока не рекомендуют возвращаться на освобожденные территории Херсонщины, поскольку, российские войска продолжают обстрелы инфраструктуры.

В городе еще остались российские военные, им предлагают сдаться. В ГУР МОУ заверили, что в случае добровольной сдачи в плен Украина гарантирует сохранение жизни и безопасность.

Прокремлевский военкор Александр Коц из Херсона сообщил о разрушении двух пролетов Антоновского моста в районе Херсона.

Украинские военные освободили от российской оккупации всю территорию Николаевской области, кроме Кинбурнской косы.

В освобожденных от оккупантов населенных пунктах Донецкой области выявили 120 стихийных захоронений.

Политика

На подконтрольной группировке «ДНР» территории провели кадровые перестановки в составе так называемого «правительства». «ДНР» поменяла восьмерых своих «чиновников».

Общество

Россия собирается в 2023 году выдать аттестаты без экзаменов выпускникам школ, которые находятся на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

В оккупированном Мариуполе в тестовом режиме начал вещание телеканал «Мариуполь 24». 

Боевые действия

На основе открытых источников российская служба ВВС совместно с изданием «Медиазона» выяснили, что по состоянию на 11 ноября в Украине погибли более 8712 российских военнослужащих.

В группировке «ДНР» заявили, что сегодня в Донецке в ходе обстрела пострадали два человека.

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Больше информации о войне, геополитике и гуманитарной ситуации в рассылке от главного редактора украинского телеканала иностранного вещания FREEДOM Алексея Мацуки.

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