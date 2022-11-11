Главные события в оккупации 11 ноября

Деоккупация

Вооруженные силы Украины сегодня освободили Херсон. В центре собрались жители города с украинскими флагами и символикой.



Однако пока не рекомендуют возвращаться на освобожденные территории Херсонщины, поскольку, российские войска продолжают обстрелы инфраструктуры.



В городе еще остались российские военные, им предлагают сдаться. В ГУР МОУ заверили, что в случае добровольной сдачи в плен Украина гарантирует сохранение жизни и безопасность.



Прокремлевский военкор Александр Коц из Херсона сообщил о разрушении двух пролетов Антоновского моста в районе Херсона.



Украинские военные освободили от российской оккупации всю территорию Николаевской области, кроме Кинбурнской косы.



В освобожденных от оккупантов населенных пунктах Донецкой области выявили 120 стихийных захоронений.



Политика



На подконтрольной группировке «ДНР» территории провели кадровые перестановки в составе так называемого «правительства». «ДНР» поменяла восьмерых своих «чиновников».



Общество



Россия собирается в 2023 году выдать аттестаты без экзаменов выпускникам школ, которые находятся на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.



В оккупированном Мариуполе в тестовом режиме начал вещание телеканал «Мариуполь 24».



Боевые действия



На основе открытых источников российская служба ВВС совместно с изданием «Медиазона» выяснили, что по состоянию на 11 ноября в Украине погибли более 8712 российских военнослужащих.



В группировке «ДНР» заявили, что сегодня в Донецке в ходе обстрела пострадали два человека.



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