Наев проверил боеготовность ВСУ на северном направлении

Командующий Объединенных сил Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев проверил боевую готовность и слаженность действий подразделений по отражению возможного вторжения противника на северном направлении — с территории РФ и Республики Беларусь. Об этом сообщает Командование Объединенных сил ВСУ.



По словам Наева, цель работы на опорном пункте — проверка организации боевой службы и выполнения задач подразделением.



По сценарию тренировок противник прорвал границу, пытаясь продвинуться к позициям украинских военных. ВСУ сдержали захватчиков, отразив наступление при поддержке артиллерии.



Командующий отметил, что, по результатам учений, военные еще раз подтвердили свою боеготовность, профессиональное мастерство и наличие необходимых навыков.



Также Наев проверил одно из подразделений пограничной службы, выполняющее задачи по охране государственной границы непосредственно на водном участке, разделяющем Украину и Беларусь.



«Чтобы видеть в реальном режиме времени действия Вооруженных сил и пограничной службы Беларуси, здесь организовано постоянное патрулирование. Охрана украинской границы налажена нашими пограничниками по соответствующим правилам. Они выходят на патрулирование прибрежной зоны трижды в день. Чтобы охватить как можно большую территорию, для мониторинга используются квадрокоптеры», — сообщил командующий.



Кроме этого, по словам генерал-лейтенанта, на этом участке уже проведены определенные мероприятия по фортификационному оборудованию, а также их усилению разными огневыми средствами.