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Сегодня оккупанты нанесли 14 авиаударов по Украине — сводка Генштаба

12 ноября 2022, 18:49

Сегодня оккупанты нанесли 14 авиаударов по Украине — сводка Генштаба

С начала суток российские оккупанты нанесли 14 авиационных ударов по территории Украины и совершили до 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Под удары попали более 15 населенных пунктов Донецкой, Днепропетровско и Сумской областей. Об этом говорится в оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

В Генштабе рассказали об обстрелах, совершенных оккупантами за сутки:

  • на Северском направлении — из минометов и ствольной артиллерии по районам населенных пунктов Славгород и Ромашково Сумской области;
  • на Слобожанском направлении — зафиксировано 23 артиллерийских обстрела районов населенных пунктов, расположенных недалеко от линии столкновения;
  • на Купянском и Лиманском направлениях — из танков и всего спектра артиллерии по районам населенных пунктов Берестово, Макеевка, Площадка, Кисловка, Белогоровка, Стельмаховка и Северск;
  • на Бахмутском направлении — из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам населенных пунктов Опытное, Белогоровка и Нью-Йорк;
  • на Авдеевском направлении — из танков и разнокалиберной артиллерии по районам Марьинки, Авдеевки, Новомихайловки и Опытного;
  • на Новопавловском и Запорожском направлениях — из танков и артиллерии разных типов по районам населенных пунктов Времовка, Угледар, Щербаки, Степное и Пречистовка.

«На Южнобужском направлении враг, после подрывов Антоновского автомобильного и железнодорожного мостов, дороги через дамбу Каховской ГЭС и других ранее приведенных мостовых переправ осуществляет инженерное оборудование позиций на левом берегу реки Днепр», — отметили в Генштабе ВСУ.

Сообщается, что авиация Сил обороны в течение суток нанесла по оккупантам 11 ударов, под поражение попали 8 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 3 позиции зенитно-ракетных комплексов противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны поразили один пункт управления, 11 районов скопления живой силы, вооружения и военной техники и другие важные военные объекты оккупантов.

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