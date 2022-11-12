Сегодня оккупанты нанесли 14 авиаударов по Украине — сводка Генштаба

С начала суток российские оккупанты нанесли 14 авиационных ударов по территории Украины и совершили до 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Под удары попали более 15 населенных пунктов Донецкой, Днепропетровско и Сумской областей. Об этом говорится в оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
В Генштабе рассказали об обстрелах, совершенных оккупантами за сутки:
«На Южнобужском направлении враг, после подрывов Антоновского автомобильного и железнодорожного мостов, дороги через дамбу Каховской ГЭС и других ранее приведенных мостовых переправ осуществляет инженерное оборудование позиций на левом берегу реки Днепр», — отметили в Генштабе ВСУ.
Сообщается, что авиация Сил обороны в течение суток нанесла по оккупантам 11 ударов, под поражение попали 8 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 3 позиции зенитно-ракетных комплексов противника.
Подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны поразили один пункт управления, 11 районов скопления живой силы, вооружения и военной техники и другие важные военные объекты оккупантов.