Сегодня оккупанты нанесли 14 авиаударов по Украине — сводка Генштаба

С начала суток российские оккупанты нанесли 14 авиационных ударов по территории Украины и совершили до 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Под удары попали более 15 населенных пунктов Донецкой, Днепропетровско и Сумской областей. Об этом говорится в оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.



В Генштабе рассказали об обстрелах, совершенных оккупантами за сутки:

на Северском направлении — из минометов и ствольной артиллерии по районам населенных пунктов Славгород и Ромашково Сумской области;

— из минометов и ствольной артиллерии по районам населенных пунктов Славгород и Ромашково Сумской области; на Слобожанском направлении — зафиксировано 23 артиллерийских обстрела районов населенных пунктов, расположенных недалеко от линии столкновения;

— зафиксировано 23 артиллерийских обстрела районов населенных пунктов, расположенных недалеко от линии столкновения; на Купянском и Лиманском направлениях — из танков и всего спектра артиллерии по районам населенных пунктов Берестово, Макеевка, Площадка, Кисловка, Белогоровка, Стельмаховка и Северск;

— из танков и всего спектра артиллерии по районам населенных пунктов Берестово, Макеевка, Площадка, Кисловка, Белогоровка, Стельмаховка и Северск; на Бахмутском направлении — из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам населенных пунктов Опытное, Белогоровка и Нью-Йорк;

— из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам населенных пунктов Опытное, Белогоровка и Нью-Йорк; на Авдеевском направлении — из танков и разнокалиберной артиллерии по районам Марьинки, Авдеевки, Новомихайловки и Опытного;

— из танков и разнокалиберной артиллерии по районам Марьинки, Авдеевки, Новомихайловки и Опытного; на Новопавловском и Запорожском направлениях — из танков и артиллерии разных типов по районам населенных пунктов Времовка, Угледар, Щербаки, Степное и Пречистовка.

«На Южнобужском направлении враг, после подрывов Антоновского автомобильного и железнодорожного мостов, дороги через дамбу Каховской ГЭС и других ранее приведенных мостовых переправ осуществляет инженерное оборудование позиций на левом берегу реки Днепр», — отметили в Генштабе ВСУ.



Сообщается, что авиация Сил обороны в течение суток нанесла по оккупантам 11 ударов, под поражение попали 8 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 3 позиции зенитно-ракетных комплексов противника.



Подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны поразили один пункт управления, 11 районов скопления живой силы, вооружения и военной техники и другие важные военные объекты оккупантов.