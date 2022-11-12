Главные события в оккупации 12 ноября

Деоккупация



По состоянию на 12 ноября украинские военные установили контроль более чем в 60 населенных пунктах Херсонской области. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении в субботу вечером.



Глава областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил, что ВСУ освободили от российских сил в Луганской области 11 населенных пунктов. По его словам, это небольшие села, однако это огромное достижение.



Общество



«ForPost» пишет, что оккупанты проводят эвакуацию и на левобережье Херсона, местным жителям приходят соответствующие смс на телефон. Людей перевозят в оккупированный Крым и в различные российские регионы.



Согласно данным Центра национального сопротивления, из Новой Каховки планируют вывозить коллаборантов и их семьи в сторону Арабатской стрелки.



На мариупольском кладбище в Старом Крыму появился новый сектор братских могил. Об этом сообщил Мариупольский городской совет.

Россия пытается возобновить полноценную работу поврежденного взрывом Крымского моста, но это вряд ли удастся сделать до сентября 2023 года. Об этом сообщили в Минобороны Великобритании со ссылкой на данные разведки.



Боевые действия



Группировка «ЛНР» заявила, что в результате обстрела Кадиевки (до декоммунизации — Стаханов) разрушены ресторан и ночной клуб, повреждены восемь жилых домов, продуктовый магазин, а также кондитерский цех — ранения получили три его сотрудницы.



В оккупированном Донецке на мине-«лепестке» подорвался мирный житель. Как уверяют в «ДНР», в Куйбышевском районе в результате подрыва получил ранение мужчина 1960 года рождения.



Так называемый «мэр» Горловки Иван Приходько заявил, что в результате обстрела повреждена кровля Дворца культуры «Шахтер».



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