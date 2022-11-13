Мариупольский район подвергся нашествию оккупантов, сбежавших из Херсонщины

Прибытие военных оккупантов из Херсонского направления в Мариупольский район наблюдается второй день подряд. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрущенко в Telegram.



«Вчера большие колонны из сотни автомобилей с военными прибыли по дороге Мангуш-Урзуф. Прибывших расселяют по пансионатам и базам отдыха в с. Ялта, с.Новая Ялта, с. Юрьевка. Расселением занимается оккупационный МЧС Мангуша», — сказано в сообщении.



Отмечается, что военные регулировщики дежурят на каждом перекрестке этой дороги «в ожидании очередных оккупантов из Херсона на расселение».



Андрущенко рассказал о стремительно растущем потоке гражданских автомобилей с российскими номерами. Водители говорят что они уезжают из Херсона. Все военные и гражданские рассчитываются гривной в местных магазинах.