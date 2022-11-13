Россияне наращивают группировку в районе Мелитополя

Российские оккупанты наращивают группировку оккупационных войск в районе Мелитополя Запорожской области. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.



«По периметру города строятся укрепления и фортификационные постройки. Гражданским запрещено приближаться к району аэродрома. В город прибывают колонны со стороны города Токмак», — говорится в сообщении.



В Генштабе также отметили, что во временно занятых врагом населенных пунктах Каховка, Таврийск и Новая Каховка Херсонской области наблюдается уменьшение количества личного состава противника.



«В городах остается минимальное количество оккупантов, по улицам передвигаются патрули», — добавили в Генштабе.