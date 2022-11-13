США в ближайшее время объявят о новом пакете военной помощи для Украины

США в ближайшие недели объявят об очередном пакете военной помощи Украине. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, общаясь в воскресенье с журналистами, передает «Интерфакс-Украина».



«Мы по-прежнему стабильны в предоставлении помощи в области безопасности. Вы знаете об одном пакете помощи, о котором мы только что объявили, будет и другой в ближайшие несколько недель, примерно спустя аналогичный промежуток времени и того же объема, которого мы придерживались в течение последних нескольких недель и месяцев», — сказал Салливан.



Он также добавил, что идут консультации с Конгрессом США о дополнительных ресурсах на следующий год.

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