По Сумщине россияне сегодня выпустили больше 260 мин, ракет и снарядов

В течение дня в воскресенье по приграничной территории Сумской области россияне выпустили 264 мины, ракеты и снаряда. Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.



По его информации, в Шалыгинской громаде было три обстрела пограничных сел. Враг использовал реактивные системы залпового огня (40 «прилетов»), САУ (20 «прилетов») и еще 8 взрывов мин было на украинской территории. Без разрушений.



По Зноб-Новгородской громаде россияне открывали огонь из минометов. Было 11 «прилетов».



Хотинскую громаду с российской стороны обстреляли из САУ и минометов. Всего было 26 взрывов. Поврежден жилой дом, 3 трактора и линии электропередач.



Белопольскую громаду в течение дня россияне обстреляли 5 раз. Был 61 взрыв от вражеских мин на приграничье и 17 «прилетов» из артиллерии.



«В результате обстрелов на этот момент известно о трех разрушенных домах мирных жителей. Информация уточняется. Также повреждены электролинии. Без человеческих потерь», — уточнил Живицкий.



В Юнаковской громаде с территории России стреляли по приграничью из САУ (34 «прилета») и еще 36 взрывов в результате обстрела из артиллерии. Без разрушений.



Краснопольская громада подверглась ракетным обстрелам. Вражеский вертолет совершил пуск 8 ракет типа НУРС в направлении одного из пограничных сел. По окраинам другого села россияне ударили из минометов (3 «прилета»). Обошлось без разрушений.

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