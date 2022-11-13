Главные события в оккупации 13 ноября

Деоккупация



Село Яцковка находится в Лиманском районе Донецкой области, на берегу Оскольского водохранилища. В мае населенный пункт оккупировали российские войска, 23 сентября Яцковка была освобождена ВСУ. Местные жители рассказали «Новостям Донбасса» о пережитом.



Украинские военные освободили от российских оккупантов 179 населенных пунктов Херсонской и Николаевской областей, а также село Макеевка в Сватовском районе в Луганской области.



Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что российские силы не контролируют поселок Майорск на Донетчине, здесь продолжаются бои.



Общество



Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что российские оккупанты ежедневно зерновозами вывозят украинский урожай из всех зернохранилищ и элеваторов Мариупольского района.



Также по его данным, второй день подряд наблюдается прибытие военных оккупантов из Херсонского направления в Мариупольский район.



Российский военнослужащий рассказал о групповом изнасиловании 12-летней девочки в Кременной Луганской области. Об этом сообщила пресс-служба СБУ со ссылкой на перехват.



Один гражданский получил ранения в Куйбышевском районе города Донецка из-за обстрелов, заявили в группировке «ДНР».

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