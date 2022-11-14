Оккупанты обстреляли Днепропетровскую область более 60 снарядами

Российские войска ночью обстреляли Марганецкую и Красногригорьевскую общины Никопольского района в Днепропетровской области. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

Он рассказал, что в целом регион за ночь был атакован более 60 снарядов из «Градов» и тяжелой артиллерии. По предварительной информации, люди не пострадали.

«В Марганце повреждена линия электропередач, питающая насосную станцию водоканала. 45 000 семей в Марганце и окрестных поселках и селах остались без воды», - написал Резниченко, отметив, что энергетики чинят линию, чтобы запустить станцию.

Также, по его словам, российские снаряды повредили здания и автомобили населенных пунктов Днепропетровщины, а детали обстрелов выясняются.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении сообщил, что в Херсонской области российская армия оставила после себя такие же зверства, как и в других регионах, куда смогла зайти, а следователями уже задокументировано около 400 военных преступлений оккупантов.