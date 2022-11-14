СМИ: В Кремле допустили перенос большой пресс-конференции Путина на 2023 год

В Кремле в данный момент нет решения о том, проводить ли в этом году большую пресс-конференцию президента РФ Владимира Путина и прямую линию. Не исключен их перенос на 2023 год. Об этом пишет РБК со ссылкой на свои источники.



Как рассказали два знакомых с обсуждением вопроса источника РБК, на данный момент нет финального решения о том, проводить ли ее до конца года.



По словам двух других знакомых с обсуждением вопроса собеседников РБК, подготовка к мероприятию на данный момент еще не ведется. Один из источников говорит, что при принятии окончательного решения будет учитываться в том числе ситуация в «зоне спецоперации».



В тоже время пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что оглашение послания президента Федеральному собранию пока планируется до конца года, но точной даты еще нет.