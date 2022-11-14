Зеленский приехал в освобожденный Херсон 

Фото: «РБК Украина»

Президент Украины Владимир Зеленский посетил недавно освобожденный от российских оккупантов Херсон. Об этом сообщает Reuters.



«Мы двигаемся вперед. Мы готовы к миру, миру для всей нашей страны», - сказал он.



Зеленский также поблагодарил НАТО и других союзников за поддержку в войне против России.



Президент сказал, что приехал в Херсон, чтобы поддержать жителей города, передает «Интерфакс-Украина».



«Мне кажется, надо быть тут и поддерживать людей, чтобы они чувствовали, что мы не просто говорим, а реально возвращаем, реально поднимаем наше знамя. А еще по-человечески хочется энергию и эмоции получить от людей», - сказал он.



