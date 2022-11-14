Армия РФ ударила по критической инфраструктуре Сумской области

Российская арми нанесла удар по критической инфраструктуре Сумской области. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

«Утром был обстрелян из САУ один из объектов. Было 19 взрывов на территории предприятия. Там как раз работали рабочие», - рассказал он.



Также Живицкий сообщил, что трое попавших под обстрел рабочих сейчас в больнице с осколочными ранениями. У одного из пострадавших сильные повреждения ног. Кроме того он рассказал, что на месте происшествия сейчас работают пиротехники, так как есть неразорванные снаряды.

Ранее в Национальной полиции Украины сообщили, что за минувшие сутки войска РФ обстреляли роддом, больницу, школу и дома в Донецкой области.