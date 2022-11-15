В Северном под обстрелами российской армии погиб человек

На подконтрольной украинским властям части Донецкой области за минувшие сутки в результате обстрелов со стороны российских войск погиб один мирный житель. Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Павел Кириленко.



14 ноября российские военные убили одного мирного жителя в Донецкой области — в Северном.

Также, по данным Кириленко, правоохранители обнаружили тела 3 убитых армией РФ людей во время оккупации - в Новом.

Еще 1 человек в Бахмуте получил ранения.

По данным Донецкой ОВА, с 24 февраля в Донецкой области в результате полномасштабного вторжения войск РФ погибли 1208 мирных жителя. 2593 человека получили ранения. При этом власти не могут установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Ранее глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в эфире телемарафона заявил, что российские оккупанты на Луганщине, несмотря на обострившуюся ситуацию, не закрывают школы на оккупированной территории, а прикрываются учениками и пытаются устраивать провокации.