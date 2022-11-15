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В Донецкой ОВА рассказали о сложной ситуации на трех направлениях

15 ноября 2022, 10:36

В Донецкой ОВА рассказали о сложной ситуации на трех направлениях

Ночь в Донецкой области прошла относительно спокойно, но российские войскка продолжили стрелять по гражданским на отдельных участках фронта. Об это сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

Он отметил, что на Волновахском направлении зафиксирован авиаудар и интенсивные артобстрелы Угледара, а также под огонь попали Павловка и Пречистовка, но обошлось без жертв.

По информации Кириленко, на Донецком направлении ночью были одиночные прилеты по старой и центральной частям Авдеевки, а утром российские войска массированно обстреляли центр города.

«На Горловском направлении громко было в окрестностях Торецкой, Светлодарской и Соледарской общин. По предварительной информации, пострадавших среди гражданских нет», — рассказали в Донецкой ОВА.

Ранее руководитель Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что 14 ноября российские военные убили одного мирного жителя в Северном.

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