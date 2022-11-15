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Российские войска нанесли ракетный удар по Донецкой области

15 ноября 2022, 11:55

Российские войска нанесли ракетный удар по Донецкой области

Российская армия обстреляла 9 населенных пунктов Донецкой области за минувшие сутки. Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции Донецкой области, отметив, что из-за обстрелов есть раненые гражданские жители.

Задокументировано правоохранителями за сутки 13 ударов по жилому сектору и инфраструктуре региона.

Под огнем оккупантов оказались города Авдеевка, Селидово, Бахмут, Часов Яр, пгт Большая Новоселка, села Ивановское, Шахтерское, Карловка, Северное.

Российские войска атаковали Донецкую область из ЗРК «С-300», РСЗО «Град», «Смерч», артиллерии и минометов, уничтожив и повредив 8 гражданских объектов региона – 3 жилых дома, помещения шахты, склад и т.д.

«Зафиксирован ракетный удар с ЗРК «С-300» по селу Шахтерское Великоновоселковской общины. Из «Смерчей» оккупанты ударили по городу Селидово. В результате обстрелов в обоих населенных пунктах повреждена инфраструктура, пострадавших нет», - расскказали правоохранители.

От артиллерийских обстрелов в селе Северное Очеретинской общины погиб человек, кроме того один мирный житель был ранен в Бахмуте.

Полиция задокументировала военные преступления войск РФ и совместно с СБУ открыла уголовные производства по статье 438 («Нарушение законов и обычаев войны») УК Украины.

Также сообщается, что с помощью полиции были эвакуированы из Донецкой области ещё 200 человек, с начала обязательной эвакуации – более 29 600 человек, в том числе 4547 – дети, 1864 – люди с инвалидностью.

Ранее утром на саммите G20 президент Владимир Зеленский заявил, что войну России против Украины надо и можно остановить сейчас.

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