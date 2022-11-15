Россияне обстреляли Белопольскую громаду на Сумщине, в приграничном поселке сильные разрушения

Российские оккупанты обстреляли Белопольскую громаду Сумской области. В приграничном поселке значительные разрушения, было зафиксировано 20 взрывов. Об этом сообщил глава областной военной администрации Дмитрий Живицкий.



«"Приветы" с самого утра россияне направили на Белопольскую громаду. В одном из приграничных сел значительные разрушения. Враг обстрелял эту территорию из минометов. Было 20 взрывов. На данный момент известно о двух очень поврежденных домах местных жителей, также гараж, сарай и авто», - сказано в сообщении.



Люди не пострадали. Детали обстрелов уточняются.