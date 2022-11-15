Повреждены 15 объектов энергетической инфраструктуры, Харьковщина полностью без света

В Украине в результате сегодняшней ракетной атаки повреждены 15 объектов энергетической инфраструктуры в разных областях. Об этом в эфире телемарафона заявил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.



По его словам, российские силы выпустили по Украине больше 90 ракет. Более 70 сбила ПВО.



«Из-за этого у нас сейчас есть отключения в следующих областях: городе Киеве, Винницкой, Волынской, Донецкой, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областях. В целом сейчас отключены более семи миллионов абонентов», — сказал он.



Тимошенко добавил, что энергетики вместе с ГСЧС делают все, чтобы как можно быстрее подключить энергоснабжение там, где это возможно. Через несколько часов будет обновленная информация о том, в какие сроки будет восстанавливаться энергопоставки.



«В результате попадания в Киеве в жилой дом есть одна погибшая», — сказал замглавы ОП.



Кроме того, в эфире телемарафона глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что в Харькове было два «прилета». И четыре — в Чугуевском районе. Все — по объектам энергетической инфраструктуры.



«Вся Харьковская область осталась без света», — сказал он.

Напомним, сегодня днем российские войска ракетами ударили по украинским городам. Взрывы прозвучали в том числе в Киеве. Еще впереди может быть до 20 ударов, предупредил президент Владимир Зеленский.