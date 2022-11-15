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Главные события в оккупации 15 ноября

15 ноября 2022, 22:56

Главные события в оккупации 15 ноября

Политика

Россия могла медлить с объявлением о выходе из Херсона для избежания политической победы администрации Джо Байдена на промежуточных выборах. Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителя разведки.

Экономика

Вопреки санкциям ЕС, Россия продает свой уголь в Европу. За нелегальными схемами, по всей видимости, стоят подставные фирмы из Одессы и российский титановый олигарх. Подробности смотрите в расследовании журналиста Алексея Мацуки. Текстовая версия расследования доступна здесь.

Российский «Промсвязьбанк» начал предлагает кредиты жителям подконтрольных группировкам «ДНР» и «ЛНР» территорий.

Общество

В Донецке могли незаконно мобилизовать тысячу сотрудников коммунального предприятия «Донецктеплоэнерго», которое обеспечивает город отоплением.

Сотрудники оккупационной «администрации» Новой Каховки Херсонской области покинули город якобы из-за обстрелов ВСУ.

По данным Мариупольского горсовета, оккупанты разрушили более пятидесяти тысяч квартир в Мариуполе.

В Луганской ОВА сообщили, что в пустые дома захваченного войсками РФ Новоайдара Луганской области расселяются оккупанты.

Боевые действия

В группировки «ДНР» заявили о том, что в результате обстрелов пострадали пять человек в Горловке и Ясиноватой. В Киевском районе Донецка пострадал мальчик-подросток 2010 года рождения.

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Больше информации о войне, геополитике и гуманитарной ситуации в рассылке от главного редактора украинского телеканала иностранного вещания FREEДOM Алексея Мацуки.

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