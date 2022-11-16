Армия РФ обстреляла общины Днепропетровской области «Градами» и артиллерией

Российские оккупанты ночью обстреляли триобщины Никопольского района в Днепропетровской области. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

Войска РФ нанесли удары по трем общинам - Марганецкой, Никопольской и Красногригоревской, обстреляв населенные пункты «Градами» и тяжелой артиллерией.

Обошлось, по данным Резниченко, без погибших и раненых.

«В Никополе российские снаряды попали в десять частных домов. Изуродовали хозяйственные постройки, автомобили, газопровод и линии электропередач. Загорелся пожар в одном из домов. Пожарные пламя уже потушили», - рассказал он.

Вечером 15 ноября заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что в Украине в результате ракетной атаки повреждены пятнадцать объектов энергетической инфраструктуры в разных областях.