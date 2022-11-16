«ДНР»: Четверо раненых за минувшие сутки, один постращавший сегодня

За прошедшие сутки в результате боевых действий были ранены четыре человека на подконтрольной группировке «ДНР» территории. Об этом сообщает «СЦКК ДНР».



Среди пострадавших — 12-летний мальчик-подросток в Киевском районе Донецка. Также ранения гражданских зафиксированы в Никитовском районе Горловки и Ясиноватой.



По данным «ДНР», повреждено 21 домостроение в Киевском и Куйбышевском районах Донецка, Никитовском районе Горловки и Червоногвардейском районе Макеевки, а также два объекта гражданской инфраструктуры.



Сегодня в Киевском районе Донецка на мине «Лепесток» подорвался мужчина 1965 года рождения — он ранен. Это уже 87-й случай подрыва на такой мине.

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