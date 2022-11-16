Армия РФ совершила 17 огневых атак по территории Донецкой области за сутки

Правоохранители зафиксировали 28 разрушений в результате российских ударов по Донецкой области за минувшие сутки. Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции Донецкой области, отметив, что из-за обстрелов есть погибшие и раненые гражданские жители.



За сутки российские оккупанты совершили 17 огневых атак региона, применив авиацию, РСЗО «Град» и артиллерию.



Армия РФ нанесла удар по городам Авдеевка, Бахмут, Торецк, Часов Яр, села Степное, Ласточкино, Карловка. Российскими снарядами разрушены и повреждены 28 гражданских объектов области, из них 19 жилых домов, коксохимический завод, административное здание, гараж, автомобили.



Три авиаудара оккупанты, по данным полиции, нанесли по Часов Яру, в городе повреждены 7 частных домов и автомобили, но, по предварительным данным, люди не пострадали.



Из артиллерии российские войска продолжают бить по Бахмуту. Отмечается, что в результате вражеских попаданий один человек погиб, есть и травмированные. Повреждены в городе дома и транспорт.



Полиция задокументировала военные преступления войск РФ и совместно с СБУ открыла уголовные производства по статье 438 («Нарушение законов и обычаев войны») УК Украины.



Также сообщается, что с помощью полиции были эвакуированы из Донецкой области ещё 126 человек, с начала обязательной эвакуации более 29 700 человек, в том числе 4558 – дети, 1866 – люди с инвалидностью.

15 ноября в обращении к участникам саммита G20 Владимир Зеленский заявил, что войну России против Украины надо и можно остановить сейчас. Он рассказал рассказал о желании, чтобы эта война «закончилась справедливо и на основе Устава ООН и международного права, а не «как-нибудь» — по точной формулировке господина генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша».