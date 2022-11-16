Пропала замглавы оккупационной администрации Херсонщины Екатерина Губарева

Пропала заместительница главы оккупационной администрации Херсонской области Екатерина Губарева. Об этом заявил ее муж, один из лидеров пророссийских акций в Донецке 2014 года Павел Губарев



«Вчера около 16:30 моя жена Екатерина Губарева пропала, с того времени на связь не выходила. Последнее место, где ее видели — здание правительства Херсонской области в Геническе», — написал Губарев в своем телеграм-канале.



Он добавил, что попытки дозвониться главе оккупационной администрации Владимиру Сальдо, чтобы узнать местонахождение Екатерины, «пока безрезультатны».

Екатерина Губарева занимает должность в оккупационной администрации Херсонщины с середины июня.



После событий 2014 года Губарева успела побывать «министом иностранных дел» и «депутатом» так называемой «ДНР».



Она исчезла из публичного пространства в 2018 году после того, как ее исключили из «предвыборного» списка сепаратистского движения «Свободный Донбасс». С 2019 года Губарева жила и работала в России.