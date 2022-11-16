На видео показали, как сейчас выглядит недавно деоккупированная Макеевка

Появились кадры из недавно освобожденной Вооруженными силами Украины от российских войск Макеевки Луганской области. Видео опубликовала Луганская ОВА.



Отмечается, что после отступления оккупанты продолжают обстреливать населенный пункт из всех видов артиллерии.

«Судьба мирного населения, еще остающегося в селе Макеевка, россиян не интересует», - написали в Луганской ОВА.

Ранее глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что у ВСУ есть успехи на Сватовском и Кременском направлениях, но о деоккупации населенных пунктов говорить прежденвременно.