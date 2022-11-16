Оккупанты достроили временный мост через Кальмиус в Мариуполе

В захваченном российскими войсками Мариуполе оккупанты достроили временный мост через реку Кальмиус. Об этом сообщил назначенный захватчиками города так называемый «мэр» Константин Иващенко.



Он написал, что мост готов к эксплуатации и показал фотографии конструкции. По словам Иващенко, российские строители возвели опоры, пролетное строение и проезжую часть. Он написал, что это разгрузит мост между Ильичевским и Орджоникидзевским районами, перераспределит траффик и позволит жителям быстрее перемещаться по городу.

Что такое инициатива «Mariupol Reborn», во сколько обойдется отстройка Мариуполя, а, по сути, создание заново оккупированного на данный момент города и где будут искать финансирование для реализации масштабных планов — читайте в статье «Новостей Донбасса».

