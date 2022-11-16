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Зеленский: Я доверяю нашим военным, которые утверждают, что в Польше упала не украинская ракета

16 ноября 2022, 18:27

Зеленский: Я доверяю нашим военным, которые утверждают, что в Польше упала не украинская ракета

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что ракета, упавшая во вторник в Польше, была не украинской.

«Я не сомневаюсь, что это была не наша ракета», — сказал он журналистам 16 ноября в Киеве, передает «Интерфакс-Украина».

По его словам, он получил доклады от командования ВСУ и Воздушных Сил и «не может им не доверять».

«Я считаю, что это была российская ракета исходя из доверия к докладам военных», — подчеркнул президент.

Он также считает, что Украину надо было допустить на место катастрофы.

«А можно не говорить окончательные выводы? Имеем право быть в следственной группе? Конечно», — сказал он.

15 ноября на территории Польши упала ракета, в результате чего два человека погибли.

Министерство обороны России отрицает причастность к падению ракеты на территории Польши.

Впоследствии Associated Press со ссылкой на трех неназванных чиновников США сообщило, что, по предварительным данным, это была ракета ПВО Украины, которая была выпущена, чтобы сбить ракету России.

Президент США Джо Байден назвал «маловероятным», что ракета была выпущена из России.

Президент Польши Анджей Дуда сообщил, что на территорию его страны, скорее всего, упала ракета системы противовоздушной обороны. По его словам, пока нет никаких доказательств, что это была умышленная атака на Польшу.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявляет, что предварительный анализ говорит, что на территории Польши упала ракета украинской ПВО, выпущенная по российской баллистической ракете. 

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