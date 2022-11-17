Оккупанты ночью обстреляли Днепропетровщину, сильно пострадал Никополь

Никополь. Фото: ОВА

Российские оккупанты ночью выпустили более 70 снарядов по Никопольскому району Днепропетровской области. Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.



«Россияне направили свои "Грады" и тяжелую артиллерию на четыре громады: Мировскую, Марганецкую, Красногригорьевскую и Никопольскую», — уточнил Резниченко.



По его словам, больше всего пострадал Никополь. Там повреждены 20 многоэтажных и частных домов, с десяток хозяйственных построек, колледж, автомобили, газопровод и линии электропередач.



«Без электричества шесть тысяч абонентов. Из-за обстрела обесточена и насосная станция местного водоканала. Более 40 тысяч семей остались без воды. Энергетики уже чинят линии», — отметил глава ОВА.

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