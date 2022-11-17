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В Украине из-за вооруженной агрессии РФ погиб 431 ребенок

17 ноября 2022, 08:28

В Украине из-за вооруженной агрессии РФ погиб 431 ребенок

431 ребенок погиб в результате вооруженной агрессии РФ в Украине. Об этом сообщают ювенальные прокуроры.

Отмечается, что, по состоянию на утро 17 ноября, более 1266 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии РФ, 431 ребенок погиб и более 835 получили ранения разной степени тяжести.

«Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях», - сообщили прокуроры.

Больше всего пострадавших детей в Донецкой области - 423, Харьковской - 264, Киевской - 116, Николаевской - 77, Запорожской - 70, Черниговской - 68, Луганской - 64, Херсонской - 64, Днепропетровской - 31.

Кроме того прокуроры рассказали, что из-за бомбардировок и обстрелов российских оккупантов было повреждено 2719 учебных заведений, а 332 из них разрушены полностью.

16 ноября Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что получал сигналы от западных партнеров о желании Владимира Путина прямых переговоров с Украиной.

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