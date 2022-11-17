Ночью российские оккупанты обстреляли жилые дома на Запорожье, есть жертвы

Российские оккупанты ночью обстреляли ракетами жилые дома в Вольнянске Запорожской области. Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

«Из-за ночных обстрелов россиянами зафиксировано прямое попадание в жилые дома. В одном из них проживали 3 семьи, всего около 10 человек. Сейчас спасатели осуществляют спасательно-поисковые работы по деблокированию людей из-под завалов. Подтверждены 4 погибших», — написал он.

Глава Запорожской ОВА Александр Старух сообщил, что область была обстреляна трема ракетами, был разрушен двухэтажный жилой дом на Вольнянщине.

Ранее глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко сообщил о ночном обстреле Никопольского района.