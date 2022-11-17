Кулеба призвал США поставить Украине ЗРК «Patriot»

США призвали ускорить поставки Украине систем ПВО. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в своём Twitter, после разговора с Госсекретарем США Энтони Блинкеным.



«Разделяем мнение, что Россия несет полную ответственность за свой ракетный террор и его последствия на территории Украины, Польши и Молдавии», — сказал Кулеба.



Также министр в разговоре с Блинкеным подчеркнул, что поставки систем ПВО Украине необходимо ускорить, а NASAMS уже доказали свою эффективность. Кроме того, Кулеба выразил уверенность в том, что пришло время поставить Украине ЗРК «Patriot».

Сегодня утром, 17 ноября, Украина подверглась новой ракетной атаке со стороны России. Воздушная тревога была объявлена по всей Украине, кроме оккупированного Крыма. Звуки взрывов уже были слышны в Днепре, Киеве и Одессе.



Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что РФ ударила по Южному машиностроительному заводу в Днепре и украинской газодобыче.