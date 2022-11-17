Оккупанты намерены снести несколько кварталов Мариуполя — Андрющенко

Оккупанты намерены снести почти всю старую часть Левобережного района Мариуполя, приближенную к «Азовстали». Об этом сообщил советник городского головы Петр Андрющенко.



Он опубликовал карту с указанием территорий, на которых намечен снос домов.



«Трудно оценить размер по гугл-картам. Даже по количеству домов. Поэтому отдельно для понимания. Красным очертил кварталы, идущие под полный снос точно. Оранжевым — почти полностью, но еще нет окончательного решения. Возможно — полностью», — написал он в Telegram.



Андрющенко отметил, что масштабы запланированного сноса впечатляют.



«Чтобы просто обойти по незамкнутому кругу маркированные кварталы (зеленая стрелка) взрослому человеку в нормальной физической форме нужно потратить не менее 25-30 минут в среднем темпе. В прогулочном – до 50 минут. Просто обойти. А теперь вспомните свою прогулку по любому городу такой продолжительности. Так вы легко оцените масштабы разрушений и попытки скрыть следы собственных преступлений», — подчеркнул советник городского головы Мариуполя.