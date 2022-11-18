В Донецкой ОВА рассказали о ситуации на трех участках фронта

Ночь в Донецкой области прошла с единичными обстрелами на разных участках фронта, но без жертв среди гражданских. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

Он рассказал, что на Волновахском направлении под огонь попали Угледар и Новоукраинка. В Угледаре российскими снарядами повреждены 2 дома.

На Донецком направлении, по данным Кириленко, были хаотические обстрелы окрестностей Авдеевской и Марьинской общин.

«На Горловском направлении зафиксированы обстрелы возле Васюковки, Раздолевки и Бахмутскго Соледарской общины и в окрестностях Торецкой общины. Последствия обстрелов уточняем», — сообщили в Донецкой ОВА.

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