Армия РФ ударила по шести населенным пунктам Донецкой области за сутки

Правоохранители задокументировали 8 ударов войск России по Донецкой области за минувшие сутки. Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции Донецкой области, отметив, что из-за обстрелов есть раненые и погибшие мирные жители.



За сутки под обстрелами российской армии находились 6 населенных пунктов. Атакованы оккупантами города Авдеевка, Бахмут, Часов Яр, пгт Большая Новоселка, села Новокалиново, Карловка. Обстреливался регион РСЗО «Град», артиллерией и минометами.

Разрушены и повреждены за минувшие сутки 20 гражданских объектов Донецкой области – 16 жилых домов, детский сад, спортивный комплекс, котельные.

Из «Градов» оккупанты, по данным полиции, обстреляли Часов Яр.



«Есть травмированные гражданские жители, повреждены 9 многоквартирных домов и объекты инфраструктуры», - рассказали правоохранители.

Кроме того сообщается, что артиллерией войска РФ обстреляли Бахмут, попали в частный дом, погиб человек.

Полиция задокументировала военные преступления войск РФ и совместно с СБУ открыла уголовные производства по статье 438 («Нарушение законов и обычаев войны») УК Украины.



Также сообщается, что с помощью полиции были эвакуированы из Донецкой области ещё 78 человек, с начала обязательной эвакуации более 29 900 человек, в том числе 4584 – дети, 1869 – люди с инвалидностью.

Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что война может закончиться раньше, чем ВСУ освободят территории военным путем. По его оценке, война может закончится после продвижения украинских войск в Луганской или Донецкой области, а еще если ВСУ будет отвоеван большой город на Донбассе, который восемь лет был оккупирован РФ.