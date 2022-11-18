Более 20 «беркутовцев» воюют против Украины — ГБР

В рамках расследования уголовного производства Государственное бюро расследований установило, что более 20 бывших сотрудников расформированного спецподразделения «Беркут» сегодня воюют против Украины в составе российской армии или противодействуют в составе оккупационных «правоохранительных органов». Об этом сообщили в ведомстве.



«После начала полномасштабного вторжения России ГБР начало проверку на коллаборационную деятельность бывших спецназовцев, бежавших из страны после Революции Достоинства. Следователи ГБР обнаружили, что против Украины воюют… 20 человек, в отношении которых не хватало доказательств причастности к преступлениям во время Революции Достоинства», — отметили в ГБР.



Также сообщается, что проверки других работников этого расформированного подразделения продолжаются. На сегодня следователи работают над тем, чтобы объявить установленным лицам о подозрении в коллаборационной деятельности.



«Еще несколько человек из бывшего "Беркута", также воюющих против Украины, уже являются фигурантами специального досудебного расследования, которое находится на финальной стадии», — подчеркнули в ведомстве.