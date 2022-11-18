В захваченном армией РФ посёлке Запорожской области оккупантами убита семья с двумя детьми — СМИ

Ночью в одном из захваченных армией РФ поселков Запорожской области российские оккупанты расстреляли семью с двумя детьми. Об этом со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщает «Украинская правда».



«18.11.2022 (ночное время суток) российскими оккупантами по месту жительства: Запорожская область, Пологовский район, пгт Камыш-Заря ул. Почтовая, расстреляна семья с двумя детьми», - рассказали журналисты.

Установлено, по данным «УП», что погибшими являются Александр Дармобид, Наталья Дармобид и их сыновья: Владислав и Кирилл.

Также отмечается, что сейчас указанная улица окружена военнослужащими РФ, а информацию об убийстве журналистам подтвердили в СБУ.

Ранее глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что на подконтрольной украинским властям части области за минувшие сутки в результате обстрелов со стороны российских сил погиб один мирный житель — в Бахмуте.